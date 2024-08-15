ЦБ РФ предупредил о новом виде мошенничества с использованием дипфейков

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Мошенники начали чаще прибегать к дипфейкам для хищения денежных средств. С помощью нейросети они создают реалистичное видеоизображение человека, сообщила пресс-служба Центробанка РФ.

"В коротком фальшивом видеоролике виртуальный герой, голос которого иногда сложно отличить от голоса прототипа, рассказывает якобы о своей проблеме (болезнь, ДТП, увольнение) и просит перевести деньги на определенный счет", – отметил регулятор.

Аферисты могут создавать копии работодателей, сотрудников государственных органов и известных личностей. Для дипфейка они используют фото, видео и голосовую запись, полученные при взломе аккаунта жертвы в соцсетях или мессенджерах, предупредил Банк.

В регуляторе посоветовали соблюдать осторожность при получении от своего знакомого голосового или видеосообщения с просьбой о помощи в финансовом плане. Как уточнили в ЦБ, для рассылки таких сообщений злоумышленники создают поддельные страницы, распознать дипфейк можно по неестественной речи, дефектам звука и видео, а также по несвойственной человеку мимике.

О таком способе мошенничества предупреждал и эксперт по информационной безопасности ГУ Банка России по ЦФО Павел Мизинов. По его словам, аферисты получают доступ к соцсетям и к мобильной переписке пользователя, после чего набирают голосовые сообщения, образцы видео, а затем на данном материале обучается нейросеть.

