NYT: у создавшей чат-бот ChatGPT компании OpenAI украли секретные переписки

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В прошлом году неизвестный получил доступ к переписке на онлайн-форуме компании OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT, и похитил сведения о новых технологиях искусственного интеллекта. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The New York Times.

При этом, как сообщает издание, хакеру не удалось получить доступ к системе, где осуществляется разработка искусственного интеллекта. Об этом происшествии было сразу же доложено сотрудникам и совету директоров OpenAI, но никто не стал распространять эту информацию в публичном пространстве, так как данные о клиентах или партнерах не были скомпрометированы.

Издание также сообщило, что в компании не расценивают этот инцидент как угрозу нацбезопасности, потому что хакер не был связан с иностранными правительствами. В связи с этим руководство OpenAI не стало уведомлять ФБР и правоохранительные органы о происшествии.

После кибератаки действующий на тот момент технический менеджер OpenAI Леопольд Ашенбреннер направил совету директоров служебную записку, в которой заявил, что компания не приняла достаточных мер для предотвращения этого инцидента. По итогу его отстранили от должности по обвинению в утечке данных, уточнила газета.

Ранее преподаватель кафедры КБ-1 защиты информации РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал, что хакеры, которым удалось взломать Wi-Fi-роутер, могут получить доступ к любому устройству, подключенному к маршрутизатору. Он также отметил, что взломанный роутер может быть использован для фишинговых атак.

