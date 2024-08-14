Эксперт Мизинов: мошенники научились использовать дипфейки

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Мошенники научились использовать в собственных целях дипфейки. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на эксперта по информационной безопасности ГУ Банка России по ЦФО Павла Мизинова.

По его словам, аферисты получают доступ к соцсетям и к мобильной переписке пользователя, после чего набирают голосовые сообщения, образцы видео, а затем на данном материале обучается нейросеть. В результате программа генерирует неразличимый на слух голос человека.

"Далее случается звонок вашему родственнику, где вашим голосом, нарезанными фразами, или сейчас есть новые технологии, где они могут говорить в прямом эфире с задержкой в одну секунду. Они так же, как и раньше, действовали, звонили и морально давили на психику. То же происходит и сейчас, но все это гораздо реалистичнее", – отметил эксперт.

Мизинов указал, что сейчас довольно часто люди поддаются на мошеннические действия. Этим и опасны нейросети и дипфейки, добавил он.

Ранее злоумышленники, похищающие средства со счетов граждан, придумали новую сложную схему с использованием портала "Госуслуги" и приложения для электронной подписи "Госключ". Жертвами такой схемы обычно становятся люди пенсионного и среднего возраста, так как мошенники полагаются на их доверчивость и исполнительность.

