Мошенники начали тестировать новую схему с "Госуслугами" и "Госключом"

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Злоумышленники, похищающие средства со счетов граждан, придумали новую сложную схему с использованием портала "Госуслуги" и приложения для электронной подписи "Госключ", передает газета "Известия" со ссылкой на экспертов платформы "Народного фронта" "Мошеловка".

По словам координатора платформы Евгении Лазаревой, жертвами такой схемы обычно становятся люди пенсионного и среднего возраста, так как мошенники полагаются на их доверчивость и исполнительность.

Схема состоит из нескольких этапов. Сначала аферисты получают доступ к личному кабинету жертвы на "Госуслугах". Затем загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в специальный раздел "Госуслуг" для подписания документов в "Госключе". После этого жертве приходит уведомление о том, что нужно подписать документ.

Сразу же ей поступает звонок от якобы сотрудника органов, который убеждает, что все ее счета скомпрометированы и необходимо подписать доверенность для сохранения денежных средств. Тем самым запускается второй этап. Жертве снова звонит сотрудник, но уже якобы настоящий и сообщает, что человек стал жертвой мошенников. Он убеждает пострадавшего перевести все средства на безопасный счет.

"Манипуляция тем, что доверенность подписана официальным электронным инструментом и теперь даст возможность ее обладателям ограбить жертву, звучит очень убедительно и устрашающе", – предупредила Евгения Лазарева.

Также повышает риск то, что большинство граждан плохо знакомы с правилами оформления доверенностей, уточнила Лазарева. По ее словам, на сегодняшний день сообщения поступили от тех людей, которые смогли в какой-то момент сорваться с крючка злоумышленников.

"Однако скорость и интенсивность появления сообщений с этим сценарием позволяет сделать вывод, что злоумышленники активно взялись за его применение, прощупывают его эффективность", – отметила координатор "Мошеловки".

Между тем психолог Анастасия Лысакова в беседе с радио Sputnik рассказала, как не впасть в депрессию после обмана мошенников. Она отметила, что после такого люди обычно испытывают чувство вины за собственную "глупость" из-за того, что не могут трезво оценить происходящее.

"Зачастую вот такие моменты, как ситуация с аферистами, лишь подсвечивают основные наши поведенческие линии. Возможно, мы себя подобным образом ведем и в других случаях, чувство вины – например, перед семьей – испытываем не только после ошибки с мошенниками", – пояснила Лысакова.

Чтобы избавиться от такого деструктивного чувства, необходимо отделить себя от этой ситуации, посоветовала эксперт. Лучше всего сделать выводы и предупредить близких.

При этом, если в течение двух недель психологическое состояние не улучшается, надо обратиться за профессиональной помощью, уточнила психолог.

"Чтобы выйти из кризиса, лучше идти к клиническому психологу или психотерапевту. Сейчас есть социальные психологические службы, горячие линии", – продолжила эксперт.

Она напомнила, что в таких случаях нельзя стесняться.

"Иначе все что угодно может случиться, вплоть до депрессии и суицидальных мыслей", – предупредила Лысакова.

Россиянам также рассказали о схемах с Telegram Premium. Так, злоумышленники обещают первым 500 пользователям бонус в размере 500 рублей, который якобы можно использовать для оплаты годовой подписки на премиум-версию мессенджера. В действительности жертва переходит по ссылке, вводит данные для авторизации и, скорее всего, теряет доступ к своему аккаунту.

