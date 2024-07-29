Депутат ГД Немкин назвал признаком мошенничества фразы, создающие чувство паники

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Явным признаком мошенничества являются фразы, которые создают чувство срочности или паники, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

"Например, мошенники могут говорить: "Ваш счет будет заморожен через час, если вы не предоставите информацию", или "На ваше имя подан судебный иск, немедленно позвоните нам". Такие заявления рассчитаны на то, чтобы спровоцировать вас на поспешные действия без должного обдумывания", – цитирует депутата РИА Новости.

Еще одним признаком являются просьбы о предоставлении конфиденциальной информации. Парламентарий напомнил, что настоящие организации никогда не будут запрашивать по телефону пароли, номера кредитных карт, ПИН-коды или другие личные данные. Настоящие сотрудники банка или других учреждений всегда предложат более безопасные способы подтверждения личности.

Кроме того, мошенники часто используют фразы о выгодных сделках и призах. Насторожить также должны необычные способы оплаты или перевода денег.

"Если звонящий говорит что-то вроде: "Вам нужно перевести деньги через Western Union" или "Купите подарочные карты и продиктуйте нам их коды", это также указывает на мошенничество. Настоящие компании и учреждения не будут просить вас использовать такие методы оплаты", – отметил Немкин.

Он добавил, что эти способы позволяют скрыть следы и усложняют возврат денег.

Ненормативная или сбивчивая речь также является признаком мошенников. Те могут пытаться запутать сложными техническими терминами или говорить с акцентом, делая ошибки в названиях организаций.

Кроме того, просьбы предоставить IP- и MAC-адрес или код подтверждения также могут указывать на мошенничество.

Прокуратура Москвы также напомнила распространенные фразы телефонных мошенников. Как отметили в ведомстве, мошенники пытаются мгновенно напугать собеседника, не дать ему опомниться и положить трубку, запрещают контактировать с кем-либо.

Кроме того, Центральный банк РФ рассматривает возможность введения дополнительных мер защиты пожилых граждан от мошеннических действий. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что обсуждается возможность правила "второй руки", когда люди могут назначить кого-то для обращения, если принимаются те или иные решения.