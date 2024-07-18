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18 июля, 14:17

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Эксперт Власов назвал два способа защиты имущества от мошенников

Эксперт рассказал, как надежно защитить имущество от мошенников

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Злоумышленники могут завладеть чьей-то квартирой, используя традиционные махинации при оформлении различных документов. Об этом Москве 24 рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

Ранее россиян предупредили, что мошенники могут продать квартиру без ведома гражданина, если получат в том числе доступ к его цифровой подписи на "Госуслугах". Позднее Минцифры России опровергло эту информацию в официальном аккаунте в Telegram.

Власов напомнил, что в ходу у аферистов другие схемы: например, под видом поощрения или оказания какой-либо услуги просят подписать документ или договор, в котором на самом деле идет речь о передаче имущества.

"Приходят к пенсионерам, рассказывают какие-то небылицы, что им что-то положено, нужно подписать документ, а на самом деле это доверенность на распоряжение имуществом", – указал Власов.

Еще один вариант связан с псевдобесплатной медициной.

"Просят подписать согласие на операцию или обследование, но потом оказывается, что вы подписали кредитный договор под залог вашей квартиры. И так как подпись ваша, очень трудно доказать в суде, что вы сделали это не добровольно", – отметил эксперт.

Не подписывайте ничего, пока не прочтете документ полностью. Включая то, что написано самым мелким шрифтом.
Александр Власов
эксперт в области безопасности

В целом, говоря о личных данных в интернете, Власов пояснил, что для их хищения мошенникам необходимо заполучить доступ в аккаунт на "Госуслугах". Для этого изобретаются самые разные схемы.

"Могут звонить якобы для перерасчета электроэнергии или коммунальной платы. Могут также представляться сотрудниками Соцфонда: как будто вам положен дополнительный пенсионный стаж, и чтобы разобраться, нужно зайти на "Госуслуги" и сказать им код подтверждения", – рассказал специалист.

Как только человек озвучивает данные, его аккаунт скомпрометирован. Поэтому, чтобы защититься от аферистов, эксперт советует не сообщать в разговоре никакой информации.

Как только вам говорят, что сейчас отправят код на телефон и его нужно будет назвать, – сразу кладите трубку.
Александр Власов
эксперт в области безопасности

Ранее юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина рассказала, что мошенники могут использовать нейросеть для обмана граждан при продаже недвижимости. По легенде злоумышленников, собственник квартиры находится далеко и с ним можно общаться только по видеосвязи. На самом деле с покупателем разговаривает аферист, чье лицо генерирует нейросеть. После того как преступник получает деньги, он перестает выходить на связь.

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