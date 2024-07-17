Юрист Нигматуллина рассказала о продажах квартир мошенниками через "Госуслуги"

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Мошенники могут продать квартиру через "Госуслуги", завладев электронной цифровой подписью жертвы. Об этом "Газете.ру" рассказала юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина.

С начала 2022 года любые сделки с недвижимостью можно проводить дистанционно в личном кабинете "Госуслуг", с помощью электронной цифровой подписи и без посещения нотариуса. Как отметила юрист, мошенники уже научились обманывать владельцев недвижимости.

"Как правило, цифровой подписью удается завладеть при помощи методов социальной инженерии, когда владелец недвижимости сам открывает доступ к данным кому-то или оставляет их где-то", – рассказала Нигматуллина.

Для махинации с недвижимостью мало иметь доступ к цифровой подписи. По словам юриста, нужно получить доступ и к документам настоящего владельца подписи. Сканы зачастую можно найти в базах данных в интернете.

Юрист посоветовала владельцам жилья подать в Росреестр заявление о запрете на действия с их недвижимостью без личного присутствия собственника. Также Нигматуллина рекомендовала не сообщать личные данные, пароли, коды из СМС незнакомым людям и не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей. Необходимо регулярно проверять свой аккаунт на "Госуслугах" на предмет подозрительных активностей.

С 26 июля в РФ появится возможность обжаловать включение своих данных в базу о мошенниках. Специалисты Банка России утвердили порядок исключения этой информации из базы данных "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента".

Центробанк также расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми российские банки должны руководствоваться для предотвращения подозрительных переводов. В соответствии с одним из новых критериев, приостанавливаться должны будут переводы на те счета, через которые до этого уже проводились мошеннические операции.