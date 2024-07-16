В РФ можно будет обжаловать включение своих реквизитов в базу о мошенниках

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Россияне и компании с 26 июля получат возможность обжаловать включение своих данных в базу о мошенниках, сообщается на сайте Центробанка России.

Специалисты Банка России утвердили порядок исключения этой информации из базы данных "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента".

Составление Центробанком этой базы подразумевает, что все кредитные организации страны обязаны передавать Банку России идентификаторы подозрительных операций. Речь идет в том числе о данных, связанных с получателем денежных средств. Эти сведения необходимы российским банкам, чтобы предотвращать дальнейшие зачисления на счета мошенников.

Ранее ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться российские банки. После обновления их число увеличилось до шести. В соответствии с одним из новых критериев регулятора, приостанавливаться должны будут переводы на те счета, через которые до этого уже проводились мошеннические операции.