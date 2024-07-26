Банк России обсуждает новые меры защиты пожилых людей от мошенников

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Центральный банк РФ сейчас рассматривает возможность введения дополнительных мер защиты пожилых граждан от мошеннических действий, рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы обсуждаем возможность, чтобы было правило "второй руки" – когда люди могут назначить кого-то из своих родственников или кому доверяют, чтобы к ним обращались, если принимаются те или иные решения", – объяснила она.

Ранее регулятор расширил перечень признаков мошеннических операций, которым должны руководствоваться российские банки. После обновления число увеличилось до шести. Так, приостанавливаться должны переводы на те счета, через которые до этого уже проводились мошеннические операции.

Кроме того, с 25 июля в России начал действовать новый механизм возврата банками украденных мошенниками средств. Клиенты получат украденные деньги в том случае, если банк не направил уведомление о совершении перевода и средства были перечислены мошенникам без их согласия.

