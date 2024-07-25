Российские банки начнут возвращать украденные мошенниками деньги по новой схеме

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В России начал действовать новый механизм возврата банками украденных мошенниками средств, соответствующий закон вступил в силу 25 июля.

Теперь банки будут обязаны вернуть украденные деньги в течение 30 дней после того, как получат от клиента заявление об их пропаже.

Вернуть средства россияне смогут в том случае, если банк допустил их перевод на мошеннический счет, занесенный в специальную базу Центробанка. Также клиенты получат украденные деньги в том случае, если банк не направил уведомление о совершении перевода и средства были перечислены мошенникам без их согласия.

Кроме того, банкам придется перевести средства на счет клиента, если он потерял карту или ей воспользовались без его согласия. Однако кредитная организация будет обязана сделать это только при условии, что клиент сам сообщил об этом.

Ранее ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться российские банки. После обновления их число увеличилось до шести. В соответствии с одним из новых критериев регулятора, приостанавливаться должны будут переводы на те счета, через которые до этого уже проводились мошеннические операции.