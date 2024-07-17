Штрафы для российских банков за обман клиентов могут кратно увеличиться с 2025 года

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В России могут кратно увеличить штрафы банкам за обман потребителей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаила Мамуту.

По его словам, эту норму готовят к внесению в Госдуму. Штрафы банкам нужно увеличивать, чтобы все недобросовестные практики несли серьезные последствия.

Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков также уточнил, что штраф планируется установить на уровне 0,1% от капитала. По его словам, законопроект могут принять уже в этом году. Тогда он заработает с 2025-го.

В настоящее время штрафы за подобные нарушения составляют 20–40 тысяч рублей для юридических лиц. Совокупно в год финансовые организации тратят на них примерно 5–7 миллионов рублей.

"Прибыль, которую получает банк в результате мисселинга, продолжает оставаться настолько серьезной статьей доходов, что позволяет компенсировать ограничения Банка России, а также потери из-за экономических шоков", – рассказала руководитель проекта "За права заемщиков" Народного фронта Евгения Лазарева.

По ее словам, увеличение штрафов до 0,1% капитала заставит рынок задуматься о рентабельности подобного подхода. При этом эксперт отметила снижение в текущем году числа таких жалоб от потребителей. Это связано с сокращением недобросовестных практик со стороны участников рынка после вступивших в силу изменений в закон о потребительском кредите, добавила она.

С января банки обязаны сообщать заемщику полную стоимость ссуды и направить клиенту письменное уведомление о праве отказаться от любой дополнительной услуги. Период охлаждения, в течение которого человек может вернуть страховку, оформленную вместе с займом, увеличили с 14 до 30 календарных дней.

Одной из самых распространенных практик в жалобах на мисселинг и навязывание остается продажа страховок. Обман со стороны кредитных организаций может касаться также, например, несоблюдения условий заключенных договоров по кредитным и депозитным продуктам. Условия этих соглашений иногда могут не соответствовать требованиям действующих законов.

Ранее российское правительство поддержало законопроект, который запрещает банкам в одностороннем порядке повышать размер кредита и лимита по кредитным картам. По мнению авторов проекта, увеличение кредита вгоняет россиян в долговую яму, а в случаях, когда такая опция предусмотрена, банки фактически навязывают клиентам дополнительное кредитование.