Путин призвал Сбербанк и ВТБ "не высасывать как пылесос" деньги из других банков

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Сбербанк и ВТБ не должны "высасывать как пылесос" деньги из других банков благодаря высоким ставкам по депозитам, сообщил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

По его словам, в этом году будет введен новый инструмент – сберегательный сертификат, который позволит гражданам размещать средства в банках на срок свыше трех лет и под больший процент, чем по обычным депозитам.

Он добавил, что, хотя сейчас этот депозит достаточно высокий, ведущие финансовые учреждения страны еще и подгоняют эту планку все выше.

"Не знаю, это обоснованно или нет. Но для держателей депозитов это, конечно, в плюс, это понятно. Только не хотелось бы, чтобы вы, Герман Оскарович (глава Сбербанка Герман Греф. – Прим. ред.) вместе с Андреем Леонидовичем (глава ВТБ Андрей Костин. – Прим. ред.), как пылесос высасывали все из других банков. Но мы потом поговорим еще об этом", – сказал Путин.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор предложил депутатам Госдумы рассмотреть инициативу, при которой лимит страхового возмещения по вкладам от трех лет будет повышен до двух миллионов рублей.

Набиуллина указала, что инициативой предлагается снизить взносы в систему страхования, чтобы владельцы рублевых вкладов от трех лет и безотзывных сберегательных сертификатов могли получить более выгодные условия.

Страховую сумму по долгосрочным безотзывным сертификатам предлагается установить на уровне до 2,8 миллиона рублей. Глава ЦБ заключила, что подобная инициатива соответствует поручению Владимира Путина, которое он озвучил во время послания Федеральному собранию.

