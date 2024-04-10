ЦБ предложил увеличить страховку по долгосрочным вкладам

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор предложил депутатам Госдумы рассмотреть инициативу, при которой лимит страхового возмещения по вкладам от трех лет будет повышен до 2 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Набиуллина указала, что инициативой предлагается снизить взносы в систему страхования, чтобы владельцы рублевых вкладов от трех лет и безотзывных сберегательных сертификатов могли получить более выгодные условия.

Страховую сумму по долгосрочным безотзывным сертификатам предлагается установить на уровне до 2,8 миллиона рублей. Глава ЦБ заключила, что подобная инициатива соответствует поручению Владимира Путина, которое он озвучил во время послания Федеральному собранию.

Ранее Набиуллина сообщила, что высокой ставкой ЦБ защищает доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью. Глава ЦБ подчеркнула, что если бы Банк России не повысил ключевую ставку, то инфляция выросла бы более чем на 7,4%, которые получились по итогам 2023 года.

