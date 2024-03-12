Россияне с июля на "Госуслугах" смогут открыть счет по программе долгосрочных сбережений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Граждане РФ с июля 2024 года смогут открывать счета по программе долгосрочных сбережений с помощью портала "Госуслуги". Об этом рассказал замминистра финансов России Иван Чебесков на финансовом форуме "Просто капитал", передает РИА Новости.

"Это будет важное улучшение клиентского пути и возможности быстро открыть такие счета", – объяснил он.

Кроме того, Чебесков добавил, что на данный момент уже заключено более 200 тысяч договоров по программе долгосрочных сбережений.

Ранее Банк России сообщил, что количество денег россиян, размещенных на срочных вкладах и текущих счетах, выросло на 9,6% за январь – октябрь 2023 года. В этот период остаток денег на счетах жителей РФ вырос на 4,7 триллиона рублей, достигнув суммы 41,5 триллиона рублей, по состоянию на 1 ноября.



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