Центробанк рассказал о росте количества денег на вкладах и счетах россиян

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Количество денег россиян, размещенных на срочных вкладах и текущих счетах, выросло на 9,6% за январь – октябрь 2023 года. Об этом "Газете.ру" сообщили в пресс-службе Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

В этот период остаток денег на счетах жителей РФ вырос на 4,7 триллиона рублей, достигнув суммы 41,5 триллиона рублей, по состоянию на 1 ноября. На территории ЦФО аналогичный показатель вырос на 8%, или на 1,7 триллиона рублей соответственно, достигнув 14,1 триллиона рублей.

"Последние решения по повышению ключевой ставки нацелены именно на стимулирование сбережений и охлаждение спроса", – подчеркнули в пресс-службе, отметив, что Центробанк не ожидает снижения сберегательной активности.

По их словам, дальнейшая динамика зависит от решения регулятора по изменению ключевой ставки, которое примут 15 декабря. В текущем году основной объем депозитов составляют вклады, размещенные на срок до 1 года. Также банки РФ принимают депозиты в китайских юанях, долларах США, евро и дирхамах, заключили в пресс-службе.

Ранее эксперт предупредил, что при досрочном закрытии вклада клиентом банки могут пересчитать начисленные проценты. Если снять деньги до завершения вклада, то вместо ставки в 12% годовых, доход будет пересчитан под 0,01% годовых автоматически.

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