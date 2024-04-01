01 апреля, 17:57Экономика
ЦБ РФ назвал условия, при которых возможно снижение ключевой ставки
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России назвал условия, при которых возможно снижение ключевой ставки. Об этом сообщается в документе по итогам обсуждения соответствующего вопроса, передает ТАСС.
Как считают участники дискуссии, для снижения ключевой ставки нужны дальнейшее устойчивое замедление текущей инфляции и охлаждение потребительского кредитования и потребительской активности. Кроме того, потребуется снижение жесткости рынка труда и отсутствие реализации проинфляционных рисков со стороны бюджета или внешних условий.
Повысить ключевую ставку могут закрепление инфляции на текущем уровне или ее увеличение, а также отсутствие признаков снижения, увеличение жесткости рынка труда и реализация иных проинфляционных рисков, которые угрожают возвращению инфляции к цели в 2024 году.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что накопленный эффект повышения ключевой ставки проявится в торможении роста цен в текущем году. По ее словам, повышение ключевой ставки во втором полугодии с 7,5 до 16% остановило разгон инфляции и внесло вклад в стабилизацию рубля. К концу 2024 года ЦБ намерен вернуть инфляцию к цели вблизи 4%, отметила Набиуллина.
22 марта Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. По информации регулятора, инфляция постепенно ослабевает, но все еще остается высокой. Как уточняла Набиуллина, Центробанк может начать снижать ключевую ставку во второй половине этого года.
ЦБ РФ решил оставить ключевую ставку без изменений