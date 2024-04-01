ЦБ РФ назвал условия, при которых возможно снижение ключевой ставки

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Банк России назвал условия, при которых возможно снижение ключевой ставки. Об этом сообщается в документе по итогам обсуждения соответствующего вопроса, передает ТАСС.

Как считают участники дискуссии, для снижения ключевой ставки нужны дальнейшее устойчивое замедление текущей инфляции и охлаждение потребительского кредитования и потребительской активности. Кроме того, потребуется снижение жесткости рынка труда и отсутствие реализации проинфляционных рисков со стороны бюджета или внешних условий.

Повысить ключевую ставку могут закрепление инфляции на текущем уровне или ее увеличение, а также отсутствие признаков снижения, увеличение жесткости рынка труда и реализация иных проинфляционных рисков, которые угрожают возвращению инфляции к цели в 2024 году.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что накопленный эффект повышения ключевой ставки проявится в торможении роста цен в текущем году. По ее словам, повышение ключевой ставки во втором полугодии с 7,5 до 16% остановило разгон инфляции и внесло вклад в стабилизацию рубля. К концу 2024 года ЦБ намерен вернуть инфляцию к цели вблизи 4%, отметила Набиуллина.

22 марта Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. По информации регулятора, инфляция постепенно ослабевает, но все еще остается высокой. Как уточняла Набиуллина, Центробанк может начать снижать ключевую ставку во второй половине этого года.