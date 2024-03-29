Глава ЦБ заявила, что накопленный эффект повышения ключевой ставки проявится в 2024 году

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Накопленный эффект повышения ключевой ставки проявится в торможении роста цен в текущем году. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину.

По ее словам, повышение ключевой ставки во втором полугодии с 7,5 до 16% остановило разгон инфляции и внесло вклад в стабилизацию рубля. К концу 2024 года ЦБ намерен вернуть инфляцию к цели вблизи 4%, отметила Набиуллина.

Ранее она также рассказала, что Центробанк не тратит золотовалютные резервы для поддержания курса рубля. С ее слов, изменения объемов резервов связаны с операциями по бюджетному правилу и переоценкой. Регулятор не проводит таких операций за счет своих резервов с февраля 2022 года, напомнила глава ЦБ.

В прошлую пятницу, 22 марта, Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. По информации регулятора, инфляция постепенно ослабевает, но все еще остается высокой. Как уточняла Набиуллина, Центробанк может начать снижать ключевую ставку во второй половине этого года.