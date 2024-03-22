ЦБ заявил, что не тратит резервы на поддержание курса рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России не тратит золотовалютные резервы для поддержания курса рубля. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Это, кстати, видно из статистики золотовалютных резервов", – цитирует ТАСС главу регулятора.

Набиуллина подчеркнула, что изменения объемов резервов связаны с операциями по бюджетному правилу и переоценкой. По ее словам, Центробанк не проводит подобных операций за счет собственных резервов с февраля 2022 года.

Глава ЦБ указала, что тогда это было оправдано рисками для финансовой стабильности, однако сейчас их нет, поэтому нет и необходимости в поддержке при помощи резервов Центробанка курса национальной валюты.

Ранее она рассказала, что инвестиционная активность в стране находится на рекордной отметке. В частности, растет инвестиционный импорт, а производство товаров инвестиционного назначения достигло высоких объемов, добавляла глава регулятора.

22 марта ЦБ решил во второй раз подряд сохранить ключевую ставку на уроне 16% годовых. По словам председателя регулятора, снижения ставки можно ожидать уже во втором полугодии 2024 года.

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%