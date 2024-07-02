Кабмин поддержал запрет банкам повышать кредитный лимит

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Российское правительство поддержало законопроект, который запрещает банкам в одностороннем порядке повышать размер кредита и лимита по кредитным картам, однако документ нужно доработать. Об этом говорится в официальном отзыве кабмина.

Законодательная инициатива предлагает установить запрет на изменение договора в части возможности увеличения финансовой организацией размера кредита без заключения нового соглашения с клиентом, уточняется в документе, который есть в распоряжении ТАСС.

Авторы законопроекта добавляли, что на 1 июля 2023 года в РФ отмечалось 23 миллиона человек с банковскими картами, однако доля граждан с пятью и более кредитами увеличилась до 8,6%, а их задолженность по кредиткам выросла на 20% с апреля по сентябрь 2023 года.

По мнению парламентариев, увеличение кредита вгоняет россиян в долговую яму, а в случаях, когда такая опция предусмотрена, банки фактически навязывают клиентам дополнительное кредитование.

В отзыве правительства РФ согласились с доводами депутатов, однако указали на то, что при доработке законопроекта стоит предусмотреть обязанность сторон не заключать новый договор, а вносить изменения в условия уже имеющегося.

В Банке России ранее разъяснили, что кредитные организации не могут ограничивать размер или число бесплатных переводов в сутки между счетами одного россиянина в разных банках в пределах 30 миллионов рублей. Тогда в ЦБ призвали финансовые организации в кратчайшие сроки обеспечить выполнение условий закона.

