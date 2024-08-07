Пенсионер перевел телефонным мошенникам более 82,8 млн рублей за шесть дней

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Пенсионер перечислил мошенникам свыше 82,8 миллиона рублей за шесть дней. Столичная прокуратура рассказала об этом в своем телеграм-канале.

"Аферисты представились пенсионеру правоохранителями и банковскими работниками. Один из них позвонил по видеосвязи и даже показал свое служебное удостоверение, сообщив, что зафиксировал попытки списания денег с его счетов и получения кредитов", – говорится в публикации.

Злоумышленники убедили пожилого мужчину, что ему следует положить все деньги на безопасные счета. Всего потерпевший выполнил 90 переводов.

Мошенники, в свою очередь, отправляли пенсионеру якобы банковские документы, которые подтверждали операцию.

Затем обманщики стали расспрашивать жертву о ценностях, которые есть у него дома. Тогда пенсионер понял, что разговаривает с аферистами.

Надзорное ведомство напоминает гражданам, что никогда не нужно следовать указаниям неизвестных, позвонивших по телефону. Кроме того, нужно помнить, что сотрудники банков никогда не будут звонить по видеосвязи, просить снять наличные или продать имущество, а правоохранители не станут присылать фотографию удостоверения.

Если неизвестные сообщают о подозрительных операциях, следует прекратить разговор и самостоятельно обратиться в банк.

Почти каждый пятый россиянин (17%) сводит разговор с мошенниками к шутке. Согласно исследованию, 24% граждан каждый день беспокоят телефонные аферисты. При этом 37% получают подобные звонки раз в неделю, 24% – несколько раз в месяц, а 10% сталкиваются с этим несколько раз в год. Почти каждый пятый (19%) был жертвой телефонных мошенников. У 4% из них это происходило несколько раз.

