Почти каждый пятый житель России переводит разговор с мошенниками в шутку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Почти каждый пятый житель России (17%) сводит разговор с мошенниками к шутке. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы.

Всего в опросе приняли участие более 3,5 тысячи респондентов.

Согласно исследованию, 24% россиян ежедневно беспокоят телефонные мошенники. При этом 37% получают такие звонки раз в неделю, 24% – несколько раз в месяц, а 10% сталкиваются с телефонными мошенниками несколько раз в год.

"Еще 2% респондентов рассказали, что им звонят раз в несколько лет, а вот 3% опрошенных никогда с таким не сталкивались", – добавили эксперты.

Почти каждый пятый опрошенный (19%) становился жертвой телефонных мошенников. У 4% из них подобное происходило несколько раз.

Аналитики отметили, что 58% при звонке от мошенника сразу бросают трубку. Кроме того, 9% опрошенных начинают ругаться, а 3% – стараются уговорить звонящего перестать заниматься мошенничеством.

Эксперт Андрей Бийчук ранее предупредил россиян о мошеннической схеме по улучшению качества связи. Аферисты представляются сотрудниками оператора, звонят жертвам и заявляют о необходимости обновления настроек сети или выполнения других действий для улучшения качества связи.