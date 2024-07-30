Помощники телефонных мошенников задержаны в Белгородской и Воронежской областях

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В Белгородской и Воронежской областях задержали 10 человек, которые помогали телефонным мошенникам-диверсантам рассылать фейки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Как рассказали в ведомстве, силовики также изъяли серверное оборудование, средства связи, ноутбуки, свыше одной тысячи сим-карт. Злоумышленники использовали GSM-шлюзы и сим-боксы. Через них незаконно активировались аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов. Все это использовалось в том числе для диверсионной и террористической деятельности, распространения фейков от якобы правоохранителей, уточнили в ФСБ.

В отношении организатора и активных участников преступной группы возбуждены уголовные дела по статье УК РФ "Мошенничество" и избраны меры пресечения. Следственные действия и разыскные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что почти каждый пятый россиянин (17%) сводит разговор с мошенниками к шутке. Согласно исследованию, 24% граждан каждый день беспокоят телефонные аферисты. При этом 37% получают подобные звонки раз в неделю, 24% – несколько раз в месяц, а 10% сталкиваются с этим несколько раз в год. Почти каждый пятый (19%) был жертвой телефонных мошенников. У 4% из них это происходило несколько раз.