Эксперт Ларин: мошенники придумали новую схему обмана с Telegram Premium

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Некоторые мошенники используют для своих преступлений Telegram Premium, платную подписку в мессенджере, рассказал руководитель направления "Киберразведка" системного интегратора по информационной безопасности "Бастион" Константин Ларин.

"Злоумышленники обещают первым 500 пользователям бонус в размере 500 рублей, который якобы можно использовать для оплаты годовой подписки на премиум-версию Telegram", – уточнил он в беседе с "Лентой.ру".

В действительности жертва переходит по ссылке, вводит данные для авторизации и, скорее всего, теряет доступ к своему аккаунту. В своих преступных схемах мошенники, по словам Ларина, также используют эйрдроп, метод распространения монет криптовалюты, когда ее бесплатно раздают участникам тематического сообщества.

"Часто такие акции проводятся для привлечения внимания к новому проекту, но риск столкнуться с мошенничеством весьма велик", – уточнили в компании.

Так, часто распространителем таких сообщений являются боты злоумышленников. Пользователь также вводит данные, а затем мошенник получает полный доступ к его аккаунту.

Еще одной схемой является распространение вредоносных ссылок. Людей привлекают различными способами, включая обещания бонусов или подтверждения регистрации в программе. Переход по подозрительным ссылкам часто влечет за собой автоматическую установку ПО или редирект на фишинговые сайты, добавил эксперт.

"Мошенники часто создают сайты с URL, которые похожи на оригинальные. Например, используют teleggram.com вместо telegram.org", – привел в пример он.

Для защиты от преступников также поможет двухфакторная аутентификацая и регулярный просмотр активных сессий в настройках безопасности Telegram.

Явным признаком мошенничества являются фразы, которые создают чувство срочности или паники, рассказывали ранее эксперты. Так, злоумышленники могут говорить, что счет будет заморожен через час, или требовать срочно перезвонить из-за судебного иска. Это нужно для провоцирования человека на поспешные действия.

