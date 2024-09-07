Долина: следствие по делу о мошенничестве в самом разгаре

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, как идет расследование дела о мошенничестве. По ее словам, в настоящий момент следственные действия в самом разгаре.

"В интересах следствия ничего добавить не могу, к сожалению. Настрой боевой", – цитирует певицу РИА Новости.

Артистка сообщила, что стала жертвой мошенников, в середине августа. По данным СМИ, злоумышленники начали звонить ей еще в апреле и постепенно убедили Долину в том, что ее квартирой в Ксеньевском переулке заинтересовались преступники. В результате певица продала эту недвижимость, а деньги, вырученные по итогам сделки, перевела на "безопасный счет".

Спустя некоторое время выяснилось, что она переводила мошенникам и другие средства. В результате общая сумма понесенного ей ущерба превысила 200 миллионов рублей.

В ходе расследования правоохранители арестовали женщину-курьера Анжелу Цырульникову. По версии следователей, именно она забирала у Долиной часть денег и переводила злоумышленникам. Однако сама Цырульникова утверждает, что ей не было известно, что она контактирует с преступниками.

Позже Долина направила в суд иск с требованием о возвращении квартиры, но жительница Москвы Полина Лурье, ставшая хозяйкой этой недвижимости, подала к певице встречный иск. Беседа по обоим обращениям назначена на 13 сентября. Квартира остается арестованной после возбуждения дела о мошенничестве.