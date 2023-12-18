Директор Буйнова пожаловался на действующих от имени артиста мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Использующие нейросеть мошенники пытались выманить у директора певца Александра Буйнова Сергея Пудовкина крупную сумму в криптовалюте. Об этом представитель исполнителя рассказал телеканалу "360".

По его словам, злоумышленники от имени артиста вступили с ним в переписку в Telegram. Они прислали ему сгенерированное нейросетью видео, чтобы подтвердить, что разговор ведет именно Буйнов. Артист говорил, что летит на самолете в Хабаровск и ему нужно получить перевод в криптовалюте.

Пудовкин отметил, что особую тревогу вызвал тот факт, что артист действительно летел в Хабаровск. Это говорит о том, что преступники действительно владели информацией о его расписании, следили за ним и знали его местонахождение.

Директор артиста сообщил, что в первый раз столкнулся с технологией deep fake. Правда выяснилась только тогда, когда он узнал, что Буйнов не вел с ним никакой переписки. Злоумышленники хотели украсть у него 10 тысяч USDT. Он незамедлительно обратился в полицию.

"Обращаем ваше внимание, что, если к вам поступят сообщения с Telegram или телефона Александра Буйнова, это может быть мошенничеством", – предупредил директор артиста.

Он не исключил, что мошенники могут использовать образы других известных людей, передает "Газета.ру". По словам Пудовкина, следующей жертвой стал певец Дмитрий Билан, поскольку злоумышленники переименовали аккаунт и представляются его именем.

Ранее в МВД предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с фальшивым розыгрышем билетов на новогодние концерты и Кремлевскую елку.

Гражданам направляется массовая рассылка в мессенджеры, где предлагают поучаствовать в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия. К сообщению прилагается фишинговая ссылка, там просят оставить свою заявку, ввести персональные данные и данные платежной карты для якобы оплаты комиссии в случае победы.



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