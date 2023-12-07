Эксперт предупредил россиян о всплеске мошенничества перед Новым годом

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Перед новогодними праздниками в России будет наблюдаться всплеск финансового мошенничества. Злоумышленники будут применять работающие схемы обмана и масштабировать их. Об этом рассказал эксперт компании – разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями Евгений Егоров, передает "Газета.ру".

По его словам, появятся фишинговые ресурсы по продаже билетов на новогодние мероприятия, покупку билетов в театр, кино и бронирование отелей. Эксперт также не исключил мошенничество с различными розыгрышами и распродажами.

Еще одним способом обмана людей, продолжил Егоров, может стать популярная в сентябре схема с фейковым начальником. Человеку приходит сообщение якобы от руководителя с просьбой поговорить по телефону с неким куратором, а в итоге злоумышленники убеждают жертву вывести деньги на безопасный счет и исчезают.

Эксперт заявил, что схемы мошенников будут все более автоматизированными и приобретать массовый характер. Если уловки аферистов перестанут работать, то они оперативно заменят их на новые, заключил Егоров.

Ранее в МВД предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с лжерозыгрышем билетов на новогодние концерты и "Кремлевскую елку".

Гражданам направляется массовая рассылка в мессенджеры, где предлагают поучаствовать в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия. К сообщению прилагается фишинговая ссылка, там просят оставить свою заявку, ввести персональные данные и данные платежной карты для якобы оплаты комиссии в случае победы.

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