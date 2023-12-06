В МВД предупредили о новой схеме мошенников с розыгрышем билетов на новогодние концерты

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В МВД России предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с лжерозыгрышем билетов на новогодние концерты и "Кремлевскую елку", сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

"В мессенджерах гражданам направляется массовая рассылка. В сообщениях пользователям предлагается принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия", – рассказали в полиции.

К сообщению прилагается ссылка, которая является фишинговой. Там предлагается составить свою заявку и ввести персональные и данные платежной карты для якобы оплаты комиссии в случае победы.

"Настоятельно рекомендуем отказываться от участия в любых акциях и розыгрышах, где требуется вводить большое количество личных данных и платежную информацию", – заключили в пресс-службе.

Ранее эксперты рассказали, что самой распространенной схемой обмана на сайтах с частными объявлениями является подлог формы для доставки. После ввода данных карты на фишинговом сайте у человека могут снять деньги, а злоумышленники будут стараться получить СМС-коды авторизации.

До этого в СФ предложили ввести обязательную паузу перед взятием гражданами кредитов, что поможет им уберечься от мошенников. По мнению сенаторов, это поможет одуматься людям, которых дезориентировали мошенники.

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