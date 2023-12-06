Москвичей предупредили о фейковых аккаунтах в Telegram главы Роспотребнадзора по столице

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Мошенники в начале декабря создали в мессенджере Telegram фейковые аккаунты руководителя управления Роспотребнадзора по Москве Елены Андреевой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Столичных предпринимателей призывали быть бдительнее, не отвечать на сообщения злоумышленников и не переходить по каким-либо ссылкам.

Как отметили в пресс-службе, все ссылки на информационные каналы управления указаны на официальном сайте.

В ведомстве подчеркнули, что все запросы о предоставлении информации отправляются индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на бланках управления с подписью должностных лиц.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о новой схеме мошенничества через мессенджеры. По его словам, злоумышленники взламывают аккаунты руководителей в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) или Telegram, а потом рассылают сообщения сотрудникам от имени начальника.

Соловьев отметил, что злоумышленники представляются работниками Центробанка, СК или ФСБ. Далее они заявляют, что якобы неизвестные воспользовались счетом жертвы и перевели деньги на Украину, что равноценно финансированию ВСУ. Поэтому человеку грозит уголовное дело, если свои средства он не переведет на безопасный счет, рассказал эксперт.

Для защиты от мошенников юрист посоветовал перепроверить информацию – позвонить начальнику по телефону и все узнать самому.

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