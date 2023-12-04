Эксперт назвал самые популярные схемы обмана в интернет-магазинах

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Самая популярная схема обмана россиян в интернет-магазинах – подлог формы для доставки, ссылки на которые присылают мошенники. Об этом рассказал основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян, передает "Газета.ру".

По его словам, при вводе данных карты в такую форму на поддельном сайте может привести к снятию с нее денег, при этом злоумышленники пытаются получить СМС-коды авторизации с помощью методов социальной инженерии. Данная схема обмана наиболее распространена на сайтах с частными онлайн-объявлениями, отметил Оганесян.

Второй популярной схемой обмана является сценарий, в котором у покупателей крадут деньги при возврате средств за сорвавшуюся сделку.

Выступающий продавцом мошенник, продолжил эксперт, размещает товар по выгодной цене, а после покупки убирает товар из наличия, ссылаясь на исчерпание запаса. После этого покупателю отправляют ссылку на поддельную форму возврата средств, а после ее заполнения жертва теряет деньги, рассказал Оганесян.

"Против покупателя в данном случае работает желание срочно вернуть уже списанные с карты средства и сделать повторную покупку, а также ожидание того, что реквизиты карты, вводимые на фишинговой странице, могут действительно требоваться для возврата средств на нее", – уточнил специалист.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперт рекомендовал помнить, что при покупках на маркетплейсах все операции с перечислением средств ведутся между площадкой и покупателем, а для управления транзакциями нужно использовать только личный кабинет.

Ранее жителей Москвы предупредили о новой схеме мошенничества. Как рассказали юристы, мошенники могут отправить ребенку на телефон сообщение якобы от лица известного блогера с информацией о победе в розыгрыше.

Далее злоумышленники выманивают данные карты самого школьника или его родителей. Вместо зачисления приза они, наоборот, опустошают счета.

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