Столичная пенсионерка перевела мошенникам 6 млн рублей, чтобы "заработать на инвестициях"

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Столичная пенсионерка отдала мошенникам более шести миллионов рублей, чтобы заработать на инвестициях. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Как сообщается, 65-летней женщине позвонил неизвестный и предложил познакомиться с "реальным миром инвестиций". Он рассказал, что у нее будет личный брокер, который будет во всем помогать.

По указанию лжеброкера пенсионерка сначала установила на свой смартфон специальную платформу для инвестиций, а в дальнейшем выполняла указания злоумышленника.

В итоге пенсионерка сняла со своего счета средства, положила их на специально открытую банковскую карту и переводила деньги по номерам телефонов, которые присылал ей "брокер".

Ранее в столице мошенники выманили у 82-летнего пенсионера более 17 миллионов рублей, полиция возбудила уголовное дело. Аферисты звонили мужчине и представлялись сотрудниками безопасности банка и спецслужб. В итоге мужчина в течение нескольких месяцев переводил деньги аферистам.

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