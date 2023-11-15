Столичная пенсионерка продала две квартиры, чтобы "заработать на инвестициях"

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Столичная пенсионерка, обманутая мошенниками, продала две квартиры, чтобы заработать на инвестициях, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В надзорном ведомстве рассказали, что 77-летней женщине позвонили злоумышленники и предложили зарабатывать на инвестициях, пообещав быстрый и гарантированный доход.

По их указанию женщина открыла счет на инвестиционной платформе, прошла "видеокурс" обучения и под руководством псевдоменеджера внесла денежные средства на счет. В итоге деньги поступили на счет физического лица по номеру телефона.

После этого мошенники уговорили потерпевшую продать квартиру на Люблинской улице и задействовать полученные деньги в инвестициях, чтобы увеличить доход. Они же координировали действия женщины, связанные со сделкой по отчуждению недвижимости.

Полученные после продажи квартиры деньги пенсионерка перевела на счета физических лиц якобы для пополнения своего инвестиционного счета. Затем, исполняя инструкции злоумышленников, она отвезла более шести миллионов рублей якобы в офис инвестиционной компании, расположенный в одной из башен на Пресненской набережной.

Спустя некоторое время женщина решила забрать со счета деньги, но, зайдя в личный кабинет, обнаружила, что он заблокирован. "Финансовый менеджер", с которым связалась потерпевшая, уговорил ее продать вторую квартиру, пояснив это тем, что деньги якобы нужны для разблокировки счета и получения новой лицензии.

Женщина продала квартиру на Шипиловской улице и отвезла деньги в тот же офис. После этого злоумышленники перестали выходить на связь. Ущерб превысил 18,7 миллиона рублей.

Ранее в Москве 77-летней пенсионерке позвонил лжеврач и заявил, что у нее есть неизлечимая болезнь, поэтому проживет она недолго. Пожилая женщина отдала 250 тысяч рублей мошенникам, чтобы от нее избавиться.

До этого мошенники выманили у 82-летнего пенсионера более 17 миллионов рублей, полиция возбудила уголовное дело. Аферисты звонили мужчине и представлялись сотрудниками безопасности банка и спецслужб. В итоге мужчина в течение нескольких месяцев переводил деньги аферистам.

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