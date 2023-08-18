В Москве пенсионерка отдала 250 тыс аферистам из-за "неизлечимой болезни"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве пожилая женщина отдала 250 тысяч рублей мошенникам, которые хотели избавить ее от "неизлечимой болезни". Об этом сообщают в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По информации ведомства, 77-летней пенсионерке позвонил лжеврач и заявил, что у нее есть неизлечимая болезнь, поэтому проживет она недолго. После этого он рассказал пожилой женщине, что шанс выжить есть, однако нужно заплатить за лечение около 910 тысяч рублей. Испугавшись, пенсионерка сообщила, что таких денег у нее нет, из-за чего мошенники решили снизить цену и добавили, что по квоте стоимость лечения составит 250 тысяч рублей. На такую сумму женщина была согласна.

Спустя время злоумышленники оповестили жертву, что к ней из медцентра выехал сотрудник, который доставит лекарства. Именно ему пенсионерка должна была отдать деньги за дальнейшее лечение в условиях стационара.

Мошенник в маске и перчатках пришел к пожилой женщине и оставил медикаменты в холодильнике, забрал деньги и уехал. В результате выяснилось, что лечение пенсионерке не нужно было, так как никаких тяжелых заболеваний у нее не было.

"Ранее судимый 38-летний обвиняемый нашел такой криминальный заработок в "мессенджере", по указанию соучастника купил новый телефон, забрал в условленном месте "таблетки" и за соучастие в преступлении получил 20 тысяч рублей", – сказано в сообщении прокуратуры

Теперь уголовное дело с согласованным обвинением передадут в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Москве мошенники выманили у 82-летнего пенсионера более 17 миллионов рублей, полиция возбудила уголовное дело. Аферисты звонили мужчине и представлялись сотрудниками безопасности банка и спецслужб. В итоге мужчина в течение нескольких месяцев переводил деньги мошенникам.

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