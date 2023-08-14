Восьмилетняя девочка отдала 334 тыс рублей мошенникам в Подольске

Фото: телеграм-канал "МВД Медиа"

Полиция задержала жителя Челябинской области, который подозревается в мошенничестве в отношении ребенка. Восьмилетняя девочка отдала ему 334 тысячи рублей, сообщается в телеграм-канале МВД РФ.

По предварительным данным, ребенку позвонила женщина, которая назвалась ее матерью. Она сообщила, что ее сбил автомобиль. После этого в разговор вступил мужчина и заявил, что он является старшим следователем. Он указал, что женщине нужна операция, для которой требуются все имеющиеся дома деньги.

Девочка взяла из шкафа книгу, в которой хранились 334 тысячи рублей, после чего передала их мужчине.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить маршрут передвижения курьера и задержать его. По словам мужчины, он нашел вакансию в интернете. Работодатели присылали ему через мессенджер адреса, по которым нужно было забирать денежные средства. Затем курьер переводил их на банковские счета.

Следственное управление УМВД РФ по Подольску возбудило уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ.

"В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление соучастников противоправных деяний, а также всех эпизодов преступной деятельности", – добавила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее Росфинмониторинг выявил случаи мошенничества от имени ведомства, во время которых аферисты сообщают о ликвидации финансовой пирамиды или пресечении незаконной деятельности по продаже БАДов, лекарств или бытовой техники. Злоумышленники сообщают о заморозке средств на выдуманных счетах и предлагают своим жертвам оформить компенсацию.

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