Телефонные мошенники придумали новую схему по отъему жилья

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские телефонные мошенники при помощи кредитных брокеров начали заставлять граждан брать заем у физических лиц под залог своей недвижимости. Жертвы подобной преступной схемы лишаются средств на своих банковских счетах и жилья, попадают в огромные долги. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что заемщики еще до подписания договора оформляют статус самозанятых. Так злоумышленники могут обойти закон о потребительском кредите и избежать уголовного преследования из-за нелегального кредитования.

В издании рассказали, что сначала жертве якобы звонит сотрудник правоохранительных органов. Он говорит, что необходимо предотвратить вывод средств с банковского счета, или внушает мысль, что на квартиру гражданина оформлен заем под залог недвижимости.

Далее, чтобы не позволить аферистам наложить взыскание на квартиру, жертву убеждают заключить договор займа под залог недвижимости. Его отправляют кредитному брокеру, оформляющему ей статус самозанятого.

По информации экспертов, после этого брокер по доверенности заключает договор займа под залог недвижимости. В нем содержатся условия, которые заемщик не может выполнить, а именно срок займа составляет до одного года, в течение которого жертва должна выплатить несколько миллионов рублей. Мошенники после невыполнения данных условий забирают квартиру заемщика себе.

Специалисты подчеркнули, что жертвами такого рода обмана становятся люди, которые психологически неустойчивы к социальной инженерии, применяемой мошенниками, и недостаточно финансово грамотные.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали массово генерировать фейковые фото банковских карт с помощью чат-бота в Telegram. Преступники взламывают аккаунт человека в мессенджере и пишут от его имени знакомым с просьбой перевести деньги на счет в банке. После этого они присылают фотографию карты крупного и известного банка с именем и фамилией именно того человека, от которого приходят сообщения.

До этого Госдума во втором чтении приняла законопроект, согласно которому российские банки в течение 30 дней должны возместить гражданам похищенные средства, если они были переведены без добровольного согласия клиента.

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