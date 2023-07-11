Банки РФ обязали возвращать гражданам похищенные с их счетов средства в течение 30 дней

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Госдума во втором чтении приняла законопроект, согласно которому российские банки в течение 30 дней должны возместить гражданам похищенные средства, если они были переведены без добровольного согласия клиента. Об этом сообщает "Интерфакс".

В случае трансграничного перевода банк должен возместить средства в течение 60 дней. При этом для подачи такого заявления клиент может не доказывать, что он нарушил порядок использования электронного средства платежа, что повлекло совершение операции без его добровольного согласия. Сумма должна быть компенсирована банками в полном объеме. Временной отсчет в двух случаях будет начинаться после принятия заявления физлица в банке.

В целях борьбы с мошенничеством законопроектом предлагалось обязать не только банк плательщика, но и банки-получатели средств проверять операции на признак причастности к ним злоумышленников. Кроме того, планировалось предоставить банкам право не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие клиента.

"У граждан похищают денежные средства чаще всего методами социальной инженерии, при которой лицо самостоятельно переводит деньги мошеннику. Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику", – следует из пояснительной записки к документу.

Ранее заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко, комментируя подобную инициативу, предположила, что клиенты, имеющие намерение злоупотребить компенсациями банков, могут подавать в организации ложные заявления о хищении средств мошенниками. Однако управляющий партнер аналитического агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева считает, что подобный законопроект будет мотивировать банки к повышению уровня безопасности и предотвращению мошеннических операций.



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