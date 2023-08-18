Мосжилинспекция предупредила москвичей о схеме мошенничества с заменой домофонов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В различных районах Москвы появились мошеннические объявления о замене в многоквартирных домах домофонов, москвичам посоветовали быть бдительнее и осторожнее. Об этом сообщает пресс-служба Государственной жилищной инспекции Москвы.

"Жительница Новых Ватутинок сообщила о массовой расклейке на подъездах дома объявлений о замене домофонов за счет управляющей организации. Москвичка выразила сомнение в достоверности сведений, обратившись в Мосжилинспекцию за разъяснениями", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторы предложили женщине в первую очередь позвонить в управляющую компанию и уточнить информацию по поводу подобных объявлений или же об организации, имеющей полномочия размещать данного рода объявления.

"Ни в коем случае не сканировать QR-коды из объявлений", – призвали в Мосжилинспекции.

По словам сотрудников пресс-службы, на объявлениях в том числе был размещен специальный QR-код, который может привести жильцов дома на фишинговые сайты, при помощи них у злоумышленников может появиться доступ к платежным данным и денежных средствах граждан.

"До этого Мосжилинспекция предупредила о способе мошенничества с заменой электрооборудования. Распространяет их "Московская энергосетевая компания". Жилищные инспекторы призывают москвичей не попадаться на уловки этой сомнительной организации, не заказывать у нее услуги по установке или замене автоматических выключателей или любые другие услуги и работы", – подчеркнули в инспекции.

Если москвичи решат заказать у компании замену оборудования, то вернуть деньги впоследствии будет достаточно сложно, отметили в Мосжилинспекции. В пресс-службе объяснили, что мошенники намерено создают такую ситуацию, при которой собственник сам закажет у них услугу.

Ранее сообщалось, что с начала этого года в Сети появилось множество мошеннических сайтов, которые предлагают россиянам услуги по изготовлению ключей, а ссылки на вредоносные сайты злоумышленники начали размещать в подъездах многоквартирных домов.

По словам специалистов компании "РТК-Солар", сайт, на который ведет QR-код с объявлений, и дальнейшее взаимодействие с ним приводит к заполнению специальной формы, где человек оставляет реквизиты карты, что позволяет мошенникам получить доступ к ней.



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