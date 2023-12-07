В РФ хотят ужесточить наказание за пропуск мошеннических звонков

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Генпрокуратура РФ совместно с Роскомнадзором (РКН) предлагает ужесточить наказание за пропуск мошеннических звонков. Они готовят поправки к закону "О связи", согласно которым за нарушение у операторов сотовой связи будут отзывать лицензии. Об этом сообщает "Коммерасант".

Как пишет издание, Минцифры, которое также несет ответственность за борьбу с телефонным мошенничеством, в работе над поправками пока не участвует. Операторы уже настороженно относятся к нововведениям, указывая на непрозрачность таких отзывов, отметила газета.

Как рассказал зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин, инициатива направлена на борьбу с недобросовестными сотовыми операторами. Он также указал на расширение перечня оснований, по которым будут отзывать лицензии. В настоящее время, по его словам, аннулировать лицензию оператора могут за нарушение системы пропуска трафика или, например, порядка использования частот.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенничества под видом сотовых операторов. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, притворяясь операторами, и говорят, что якобы на их номер подали заявку на смену оператора. Когда человек отвечает, что не оставлял заявку, мошенники предлагают сменить пароль в личном кабинете "для обеспечения безопасности". Позже, получив СМС с кодом, злоумышленникам открывается доступ к номеру жертвы, чем впоследствии они пользуются для входа в личные кабинеты различных сервисов.

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