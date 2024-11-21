Задержан еще один соучастник мошенничества в отношении Долиной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Соучастник мошенничества в отношении певицы Ларисы Долиной задержан в Москве. Ему предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Им оказался 27-летний ранее судимый житель Республики Татарстан. <...> Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере")", – говорится в сообщении.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Долина стала жертвой мошенников в августе. Злоумышленники убедили ее в том, что ее недвижимостью в Ксеньевском переулке Москвы якобы заинтересовались преступники. Поверив им, артистка продала жилье, а деньги от сделки перевела на "безопасный счет".

Позже выяснилось, что исполнительница отправляла аферистам и иные средства. Общая сумма ущерба превысила 200 миллионов рублей.

Суд арестовал женщину-курьера Анжелу Цырульникову, которая, по версии следователей, забирала у Долиной часть денег и переводила злоумышленникам.

В рамках дела также был задержан и 43-летний житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев. Он покупал средства связи и сим-карты для коммуникации между членами организованной группы, получал похищенные деньги на подконтрольные ему банковские карты, обналичивал их и передавал соучастникам.

