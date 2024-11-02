РИА Новости: следователь допросил 16 свидетелей по делу Ларисы Долиной

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Следователь допросил 16 свидетелей по делу о мошенничестве с продажей квартиры народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Как указано в материалах, похищенное имущество не обнаружено.

Певица стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Злоумышленники убедили ее в том, что ее недвижимостью в Ксеньевском переулке якобы заинтересовались преступники. Поверив им, артистка продала жилье, а деньги от сделки перевела на "безопасный счет".

Позже выяснилось, что исполнительница отправляла аферистам и иные средства. Общая сумма ущерба превысила 200 миллионов рублей.

Суд арестовал женщину-курьера Анжелу Цырульникову, которая, по словам следователей, забирала у Долиной часть денег и переводила злоумышленникам.

В рамках дела задержан и 43-летний житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев. Согласно версии правоохранителей, он покупал средства связи и сим-карты для коммуникации между членами организованной группы, получал похищенные деньги на подконтрольные ему банковские карты, обналичивал их и передавал соучастникам.

Столичный суд заключил Леонтьева под стражу до 22 декабря этого года. Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере.