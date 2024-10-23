Суд в Москве арестовал второго фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Таганский суд Москвы отправил в СИЗО до 22 декабря второго фигуранта дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, удовлетворив ходатайство следователя. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина представился полицейским и под предлогом сохранности денег певицы убедил Долину переводить средства на банковские счета, подконтрольные ему.

Информация о том, что Долина стала жертвой мошенников, появилась в августе. Аферисты убедили певицу в том, что ее квартирой в Ксеньевском переулке заинтересовались преступники. В результате артистка продала жилье, а деньги от сделки перевела на "безопасный счет".

Позже оказалось, что Долина направляла мошенникам и иные средства. В результате общая сумма ущерба превысила 200 миллионов рублей.

В рамках расследования суд арестовал женщину-курьера Анжелу Цырульникову. По версии следствия, именно она забирала у певицы часть средств и переводила мошенникам.

Также по делу задержан 43-летний житель Йошкар-Олы. По версии полиции, он покупал средства связи и сим-карты для коммуникации между членами организованной группы, получал похищенные деньги на подконтрольные ему банковские карты, обналичивал их и передавал соучастникам. Свою вину он признал.

