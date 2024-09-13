"Безопасный город": обманутая мошенниками Долина оспаривает законность сделки

Народная артистка России Лариса Долина продолжает отстаивать свои права на квартиру, у которой оказался новый собственник.

Певица стала жертвой мошенников. В Хамовническом суде столицы 13 сентября прошло сразу два заседания.

Долина требует оспорить законность сделки по продаже ее квартиры, а новая собственница настаивает, чтобы артистка поскорее освободила жилплощадь. Подробнее – в программе "Безопасный город".

