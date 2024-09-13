Пожарные потушили возгорание на промзоне в подмосковном Скоропусковском

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные полностью потушили возгорание в промышленной зоне подмосковного поселка Скоропусковской. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров произошел в поселке Скоропусковской вечером 12 сентября. Огонь вспыхнул в цехе по производству резино-технических изделий. Информации о пострадавших не поступало.

Еще одно крупное возгорание произошло в тот день на заводе "Омсктрансмаш" в Омске. Во время ремонта загорелась крыша одного из цехов. Площадь пожара достигла порядка 2,4 тысячи квадратных метров. Через некоторое время сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение.