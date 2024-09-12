12 сентября, 18:14Происшествия
В подмосковном Скоропусковском произошел пожар на промзоне на площади 1,2 тыс "квадратов"
Фото: МЧС РФ
В подмосковном поселке Скоропусковском произошел пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России.
Возгорание произошло в цехе по производству резино-технических изделий. В ведомстве уточнили, что информации о пострадавших не поступало.
Ранее произошел пожар на заводе "Омсктрансмаш" в Омске. Во время ремонта загорелась крыша одного из цехов. Площадь возгорания достигла порядка 2,4 тысячи квадратных метров.
Пожарные локализовали пожар в 14:59 по местному времени, а ликвидировали открытое горение в 15:22.
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