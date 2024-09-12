На заводе "Омсктрансмаш" ликвидировано открытое горение

Фото: телеграм-канал "Омск с огоньком"

На заводе "Омсктрансмаш" ликвидировали открытое горение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Омской области.

"Ликвидация открытого горения в 15:22 (12:22 по московскому времени )", – говорится в сообщении.

В 14:59 (11:59 по московскому времени) пожар был локализован.

Пожар начался во время ремонтных работ на крыше одного из цехов. Площадь возгорания достигла порядка 2,4 тысячи квадратных метров.

По словам губернатора региона Виталия Хоценко, пожар не отразится на работе завода,

Ранее произошел пожар на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Пожарные локализовали возгорание на площади 70 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.