Пожар произошел на заводе "Омсктрансмаш" в Омске

Фото: телеграм-канал "Омск с огоньком"

Возгорание произошло на заводе "Омсктрансмаш" в Омске, заявил губернатор региона Виталий Хоценко.

"Подробности уточняются", – написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, во время ремонта загорелась крыша одного из цехов. На месте уже работают специалисты. Сам пожар не отразится на работе завода, отметили в пресс-службе компании на вопрос ТАСС.

Ранее один рабочий погиб и еще трое пострадали во время пожара на заводе в Нижнем Тагиле. Инцидент случился 10 сентября во время возгорания коллектора природного газа доменной печи. Пострадавших доставили в больницу.

