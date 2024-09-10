Один работник погиб из-за пожара на предприятии в Нижнем Тагиле

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Один работник погиб и еще трое пострадали из-за пожара на предприятии в Нижнем Тагиле, сообщает телеграм-канал прокуратуры Свердловской области.

В связи с произошедшим прокуратурой организована проверка, добавили в ведомстве.

"По предварительной информации, 10 сентября около 11:10 в цехе № 6 АО "ЕВРАЗ НТМК" произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи, в результате чего погиб один работник предприятия – газовщик доменной печи", – говорится в сообщении.

При этом травмы также получили газовщик доменной печи, мастер производственного участка и слесарь. Сейчас они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее также сообщалось, что на нефтепроводе в Оренбургской области произошел пожар. В результате происшествия два человека погибли, пострадали еще трое. Двое находятся в тяжелом состоянии, третий – в состоянии средней тяжести.

После пожара специалисты не выявили превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Прокуратура района начала проверку по факту инцидента.