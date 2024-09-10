10 сентября, 12:21Происшествия
Один работник погиб из-за пожара на предприятии в Нижнем Тагиле
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Один работник погиб и еще трое пострадали из-за пожара на предприятии в Нижнем Тагиле, сообщает телеграм-канал прокуратуры Свердловской области.
В связи с произошедшим прокуратурой организована проверка, добавили в ведомстве.
"По предварительной информации, 10 сентября около 11:10 в цехе № 6 АО "ЕВРАЗ НТМК" произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи, в результате чего погиб один работник предприятия – газовщик доменной печи", – говорится в сообщении.
При этом травмы также получили газовщик доменной печи, мастер производственного участка и слесарь. Сейчас они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Ранее также сообщалось, что на нефтепроводе в Оренбургской области произошел пожар. В результате происшествия два человека погибли, пострадали еще трое. Двое находятся в тяжелом состоянии, третий – в состоянии средней тяжести.
После пожара специалисты не выявили превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Прокуратура района начала проверку по факту инцидента.
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