10 сентября, 23:56Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в бывшем спорткомплексе в Петербурге
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на территории бывшего спорткомплекса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Пожарные ликвидировали открытое горение в Санкт-Петербурге", – говорится в сообщении МЧС.
Пожар в неэксплуатируемом здании в Петербурге вспыхнул вечером 10 сентября. Изначально огнем было охвачено 200 квадратных метров, позже площадь пожара увеличилась до 500 "квадратов", а спустя еще некоторое время пожарные локализовали возгорание на площади в 800 квадратных метров.
Всего на месте ЧП работают до 60 спасателей и 16 единиц техники. В МЧС подчеркнули, что сведений о пострадавших не поступало.
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