Пожарные ликвидировали открытое горение в бывшем спорткомплексе в Петербурге

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на территории бывшего спорткомплекса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Пожарные ликвидировали открытое горение в Санкт-Петербурге", – говорится в сообщении МЧС.

Пожар в неэксплуатируемом здании в Петербурге вспыхнул вечером 10 сентября. Изначально огнем было охвачено 200 квадратных метров, позже площадь пожара увеличилась до 500 "квадратов", а спустя еще некоторое время пожарные локализовали возгорание на площади в 800 квадратных метров.

Всего на месте ЧП работают до 60 спасателей и 16 единиц техники. В МЧС подчеркнули, что сведений о пострадавших не поступало.