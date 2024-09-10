Пожар в бывшем спорткомплексе в Петербурге локализован на площади 800 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в бывшем спорткомплексе в Санкт-Петербурге локализован на площади 800 квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России.

Возгорание в неэксплуатируемом здании в Петербурге произошло вечером 10 сентября. Изначально огнем было охвачено 200 квадратных метров, но позже площадь пожара увеличилась до 500 "квадратов".

Всего на месте ЧП работают до 60 спасателей и 16 единиц техники. В МЧС подчеркнули, что сведений о пострадавших не поступало.