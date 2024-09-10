10 сентября, 20:08Происшествия
Площадь пожара в бывшем спорткомплексе в Петербурге составила 500 "квадратов"
По данным ведомства, изначально огонь распространился на площади 200 квадратных метров. К ликвидации возгорания были привлечены 45 специалистов и 10 единиц техники министерства. Однако, когда площадь пожара увеличилась до 500 "квадратов", были привлечены дополнительные силы для тушения огня. В настоящее время пожар устраняют 60 специалистов и 16 единиц техники МЧС РФ.
В министерстве подчеркнули, что пока сведений о пострадавших не поступало.
При этом травмы также получили газовщик доменной печи, мастер производственного участка и слесарь. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.