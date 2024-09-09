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09 сентября, 18:23

Происшествия

Суд арестовал подозреваемых в стрельбе у ресторана в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Пресненский районный суд арестовал двоих подозреваемых в стрельбе возле одного из ресторанов в центре Москвы. Об этом пишет пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Руслана Сивакова и Дмитрия Харитонова заключили под стражу на 1 месяц и 28 суток, до 2 ноября. Их деяния следствие квалифицирует по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").

Конфликт со стрельбой произошел в начале сентября в одном из заведений общественного питания на Малой Бронной. В ходе перепалки было применено травматическое оружие, однако о пострадавших не сообщалось.

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